В Пскове дали старт конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года»

10:27, 10 апреля 2023, ПАИ

В Пскове стартовали региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России — 2023», «Воспитатель года России — 2023» и «Учитель-дефектолог России — 2023». Торжественное открытие состязаний прошло в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передаёт корреспондент ПАИ.

Участников со сцены поприветствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и врио председателя регионального комитета по культуре Андрей Ермаков.

Сегодня у конкурсантов начнутся первые испытания по направлениям.

В областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» участвуют 33 педагога из разных районов Псковской области. За звание лучшего воспитателя года России в 2023 году на областном уровне поборются 34 человека. Свои умения на региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства «Учитель-дефектолог России — 2023» проявят 19 участников.

Победители областного этапа представят регион на федеральном уровне.