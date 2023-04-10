В Псковской области ветераны войны получат ежегодную выплату уже в апреле

10:30, 10 апреля 2023, ПАИ

В преддверии 78-й годовщины Великой Победы Социальный фонд России перечислит выплату ветеранам Великой Отечественной войны, сообщила ПАИ управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В соответствии с указом президента РФ с 2019 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по линии Социального фонда России осуществляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 000 рублей.

«Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках и являющиеся инвалидами или участниками Великой Отечественной войны. В настоящее время в Псковской области проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, которым положена выплата», - пояснила она.

Наталья Мельникова добавила, что праздничная выплата будет доставлена одновременно с апрельской пенсией. Вся необходимая предварительная работа проведена, выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке, на основании имеющейся в Социальном фонде информации.