Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 8,5 тысяч псковичей приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Более 8,5 тысяч псковских школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности, сообщили ПАИ в псковском отделении Центробанка РФ.

Шестая онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов прошла с 1 по 31 марта на образовательной платформе Учи.ру. В целом по России в ней приняли участие около 2 миллионов учащихся.

Легче всего российским школьникам удалось распознать уловки злоумышленников (84% верных ответов), а также проанализировать деятельность предприятий, определив их слабые и сильные стороны (75%).

А самым сложным для участников оказалось реализовать себя в роли владельца кафе. Им предлагалось пройти основные этапы такой работы – от закупки оборудования и ценообразования до продвижения своих услуг и создания клиентского сервиса. Выстроить весь процесс удалось только 5% учеников.

Большинство школьников испытали трудности и при выборе страховки в зависимости от разных жизненных обстоятельств – справились с заданием всего 11%.

«Мы видим, что у школьников и в целом у молодежи растет интерес к теме финансов. Такие мероприятия, как олимпиада по финансовой грамотности, – не только возможность получить базовые знания по теме, но и научиться правильно использовать их в жизни. Участники проекта узнали, как избежать ловушек мошенников, как сохранить свои сбережения и правильно выбрать финансовые цели. Банк России разрабатывает обучающие мероприятия для всех возрастов. Например, до 26 апреля студенты вузов могут познакомиться с циклом лекций по финансовой грамотности, которые проводят спикеры Банка России и ведущие эксперты финансового рынка», – рассказал управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 году в ней участвовали более 800 тыс. школьников, а в 2022 году – более 1,6 млн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
10 апреля 2023

В Псковской области ветераны войны получат ежегодную выплату уже в апреле
10 апреля 2023

В Пскове дали старт конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года»
10 апреля 2023

Таймлапс звёздного неба над деревней Дворец показал пскович
10 апреля 2023

До +17 градусов ожидается сегодня в Пскове
10 апреля 2023

Дикого лебедя заметили жители Себежа в центре города
10 апреля 2023

Студенты Псковского колледжа искусств станут участниками проекта «Покуда сердца стучат»
10 апреля 2023

Из-за ремонта сетей водопровода в Пскове закроют часть улиц


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...