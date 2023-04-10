Более 8,5 тысяч псковичей приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

11:00, 10 апреля 2023, ПАИ

Более 8,5 тысяч псковских школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности, сообщили ПАИ в псковском отделении Центробанка РФ.

Шестая онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов прошла с 1 по 31 марта на образовательной платформе Учи.ру. В целом по России в ней приняли участие около 2 миллионов учащихся.

Легче всего российским школьникам удалось распознать уловки злоумышленников (84% верных ответов), а также проанализировать деятельность предприятий, определив их слабые и сильные стороны (75%).

А самым сложным для участников оказалось реализовать себя в роли владельца кафе. Им предлагалось пройти основные этапы такой работы – от закупки оборудования и ценообразования до продвижения своих услуг и создания клиентского сервиса. Выстроить весь процесс удалось только 5% учеников.

Большинство школьников испытали трудности и при выборе страховки в зависимости от разных жизненных обстоятельств – справились с заданием всего 11%.

«Мы видим, что у школьников и в целом у молодежи растет интерес к теме финансов. Такие мероприятия, как олимпиада по финансовой грамотности, – не только возможность получить базовые знания по теме, но и научиться правильно использовать их в жизни. Участники проекта узнали, как избежать ловушек мошенников, как сохранить свои сбережения и правильно выбрать финансовые цели. Банк России разрабатывает обучающие мероприятия для всех возрастов. Например, до 26 апреля студенты вузов могут познакомиться с циклом лекций по финансовой грамотности, которые проводят спикеры Банка России и ведущие эксперты финансового рынка», – рассказал управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 году в ней участвовали более 800 тыс. школьников, а в 2022 году – более 1,6 млн.