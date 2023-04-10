Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Лучшие чтецы Псковской области отправятся в Артек

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится в Псковском областном колледже искусств имени им. Н. А. Римского-Корсакова 11-12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. 

В конкурсе примут участие ребята 10-17 лет, которые прочтут со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Они уже прошли несколько этапов отбора и победили в конкурсе в своих классах, школах, в своём районе и городе перед тем, как прошли в региональный тур.

Трое победителей отправятся в Артек представлять регион в финале Всероссийского литературного конкурса. Теперь им предстоит выступить перед профессионалами. В жюри войдут знатоки литературы, актеры, педагоги по сценической речи.

Фото: Областной колледж культуры и искусств им. Римского-Корсакова


«Отличное знание текста, отработанная дикция – это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор. У школьников есть только 4 минуты, чтобы запомниться жюри», – отметили организаторы конкурса. 

Проводить занятия в Артеке будут ведущие педагоги по актерскому мастерству и технике речи, специалисты в области подростковой литературы и медиа, психологи и журналисты. Полученные знания школьники смогут применить на практике – в отборочных соревнованиях чтецов Всероссийского финала конкурса «Живая классика». Из 255 ребят – региональных победителей выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить в финале перед звездным жюри. 

Напомним, конкурс юных чтецов «Живая классика» – крупнейший проект по поддержке чтения. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры проекта – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, МДЦ «Артек» и компания «Гознак», театральный институт имени Бориса Щукина, лидер книготоргового рынка России «Читай-город», «Фоксфорд» – крупнейшая российская онлайн-школа, обучение в которой заставит влюбиться в учебу как учеников, так и их родителей, Литрес – крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и СНГ, а также ONYX BOOX и детское федеральное издание «Классный журнал».

Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

Лучшие чтецы Псковской области отправятся в Артек
10 апреля 2023

Студенты Псковского колледжа искусств станут участниками проекта «Покуда сердца стучат»
09 апреля 2023

ФОТО Премьера брасс-концерта «Картинки с выставки» состоялась в Пскове
09 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Балетный гала-концерт в филармонии Пскова
08 апреля 2023

Эпизод фильма «Двенадцать кремлей России» снимут в Пскове
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт в БКЗ Псковской филармонии собрал полный зал
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт пройдёт в БКЗ Псковской филармонии сегодня
08 апреля 2023

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...