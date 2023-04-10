Лучшие чтецы Псковской области отправятся в Артек

11:37, 10 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится в Псковском областном колледже искусств имени им. Н. А. Римского-Корсакова 11-12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.



В конкурсе примут участие ребята 10-17 лет, которые прочтут со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Они уже прошли несколько этапов отбора и победили в конкурсе в своих классах, школах, в своём районе и городе перед тем, как прошли в региональный тур.



Трое победителей отправятся в Артек представлять регион в финале Всероссийского литературного конкурса. Теперь им предстоит выступить перед профессионалами. В жюри войдут знатоки литературы, актеры, педагоги по сценической речи.



«Отличное знание текста, отработанная дикция – это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор. У школьников есть только 4 минуты, чтобы запомниться жюри», – отметили организаторы конкурса.



Проводить занятия в Артеке будут ведущие педагоги по актерскому мастерству и технике речи, специалисты в области подростковой литературы и медиа, психологи и журналисты. Полученные знания школьники смогут применить на практике – в отборочных соревнованиях чтецов Всероссийского финала конкурса «Живая классика». Из 255 ребят – региональных победителей выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить в финале перед звездным жюри.

Напомним, конкурс юных чтецов «Живая классика» – крупнейший проект по поддержке чтения. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры проекта – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, МДЦ «Артек» и компания «Гознак», театральный институт имени Бориса Щукина, лидер книготоргового рынка России «Читай-город», «Фоксфорд» – крупнейшая российская онлайн-школа, обучение в которой заставит влюбиться в учебу как учеников, так и их родителей, Литрес – крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и СНГ, а также ONYX BOOX и детское федеральное издание «Классный журнал».

Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте по ссылке.