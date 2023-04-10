Нетрезвые водители задержаны в Псковском и Себежском районах

11:27, 10 апреля 2023, ПАИ

В Псковском и Себежском районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 9 апреля на дороге Псковкирпич – Яблонец стражи правопорядка остановили для проверки мужчину, ехавшего на скутере. Как оказалось, 43-летний пскович был «под градусом».

В тот же день по улице Гагарина в поселке Идрица Себежского района на мопеде следовал местный житель. И он, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи водителей призывают помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.