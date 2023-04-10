Более 20 проверок сохранности оружия провели псковские росгвардейцы

14:49, 10 апреля 2023, ПАИ

24 проверки сохранности оружия и патронов провели сотрудники Росгвардии в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В результате они выявили четыре административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг.