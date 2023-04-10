О скором похолодании предупредили жителей Псковской области
Псковские метеорологи сообщили о скором возвращении холодов в Псковскую область. Об этом пишет издание «Комсомольская правда - Псков».
До 16 апреля ожидается теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +14...+18 градусов, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.
«С 16 апреля ожидается небольшое понижение температуры. Ночью возможны заморозки от -1 до - 4 градусов. Днем будет от +9 до +14 градусов. Интенсивных осадков до 23 апреля не предполагается. Лишь небольшие кратковременные дожди пройдут с 23 по 25 апреля», – рассказали в Псковском гидрометцентре.
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