Комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

12:22, 10 апреля 2023, ПАИ

Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил в ходе заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 13 апреля.

В целом поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, касаются ужесточения ответственности за терроризм.

По статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас - 15 лет); по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество предлагается увеличить с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет); по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 («Диверсия») предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет); по статье 361 («Акт международного терроризма») наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, также право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения.