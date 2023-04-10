Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил в ходе заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 13 апреля.

В целом поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, касаются ужесточения ответственности за терроризм. 

По статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас - 15 лет); по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество предлагается увеличить с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет); по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 («Диверсия») предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет); по статье 361 («Акт международного терроризма») наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, также право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

Подготовиться к сдаче нормативов ГТО помогут зрителям «Первого Псковского»
10 апреля 2023

Семинар для гидов провели в Полистовском заповеднике
10 апреля 2023

5 ежедневных привычек, которые приводят к старению
10 апреля 2023

Школьник из Опочки победил во всероссийском конкурсе «Высший пилотаж»
10 апреля 2023

Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» пройдет в Псковской области
10 апреля 2023

До +19 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2023

Декорации для съемок фильма «Блиндаж» строят в Гдовском районе
10 апреля 2023

Как псковские турфирмы привлекают гостей в регион, расскажут на «Серебряном дожде»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...