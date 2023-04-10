Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» пройдет в Псковской области

14:01, 10 апреля 2023, ПАИ

VIII региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Псковской области c 25 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников чемпионата — в этом году свои навыки и умения продемонстрируют более 160 конкурсантов в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты» — представители 20 учреждений и организаций региона. Соревнования состоятся по 14 основным и 7 региональным компетенциям. Победители регионального этапа «Абилимпикса» представят Псковскую область в Национальном чемпионате.



Впервые в конкурсную программу областного чемпионата включены соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» и «Кирпичная кладка» для категории «школьники». Студенты в этом году первый раз выступят в номинации «Психология». В 2023 году возобновятся соревнования по компетенции «Поварское дело» и «Ландшафтный дизайн» для участников категории «студенты».

Программа псковского чемпионата будет включать деловые встречи, круглые столы и панельную дискуссию. Запланированы ярмарки вакантных рабочих и учебных мест, мастер-классы, учреждения примут участие в выставке творческих работ.