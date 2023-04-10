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Спорт

О городской спартакиаде среди организаций Пскова расскажут в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная организации и проведению городской спартакиады среди предприятий и организаций Пскова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 апреля.

О целях и задачах корпоративной спартакиады расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов.

Гости медиацентра уточнят, какие предприятия и организации участвуют в состязаниях, по каким дисциплинам они соревнуются и какие призы получат, а также представят график проведения спартакиады.

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