Декорации для съемок фильма «Блиндаж» строят в Гдовском районе

13:00, 10 апреля 2023, ПАИ

Строительство декораций для масштабного хронофантастического проекта «Блиндаж» началось в Гдовском районе, пишет «Комсомольская правда - Псков».

В настоящее время над декорациями трудятся рабочие. Они возводят блиндажи и роют траншеи выше человеческого роста.

Для съёмок фильма выбрали место вблизи поселка Ямм, неподалёку от озёр Ужинское и Долгое. Кинокартина будет снята в непроходимой местности, поэтому для проезда съемочной группы будет создаваться специальная переправа.

Посёлок Ямм был захвачен фашистами в начале июля 1941 года, а к середине месяца немцы оккупировали уже весь район. Освобождён посёлок был лишь 14 февраля 1944 года. На самых людных местах в деревне Полна, в посёлке Ямм были сооружены виселицы, а в лесу, неподалёку от сегодняшних декораций, на поверхности земли до сих пор остались траншеи и блиндажи времён Великой Отечественной войны.