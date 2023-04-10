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Общество

Более 5000 исследований провели на новом рентген-аппарате в псковской поликлинике

Более 5262 рентгенологических исследований провели специалисты в подразделении Псковской городской поликлиники № 1 на новом рентген-аппарате с ноября 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области. 

С помощью нового цифрового оборудования, которое приобрели благодаря нацпроекту «Здравоохранение», врачи выявили случаи пневмонии, туберкулеза, переломов костей, артритов, остеохондроза, гайморита и другие патологические состояния. Также благодаря новому рентгенологическому аппарату стало возможно проведение исследования следующих участков тела: грудной клетки, придаточных пазух носа, костей всего костного скелета, суставов верхних и нижних конечностей. 

По словам экпертов, по сравнению с аналоговым рентгеновским оборудованием новый цифровой аппарат имеет ряд преимуществ: меньше доза рентгеновского облучения пациента и врача, выше скорость рентгенологических исследований, сокращение времени, затраченного на исследования, и более быстрое получение рентгеновского изображения - всё это дает возможность повысить пропускную способность рентген-кабинета. 

Кроме того, цифровую рентгенограмму можно сохранять на съёмных носителях, передавать специалистам. Утрата пленочного снимка не подлежит восстановлению, а цифровые снимки удобно архивируются, их можно хранить в электронном виде сколько угодно, не опасаясь его порчи, а также копировать и переносить на любые удобные носители.

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