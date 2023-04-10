Грунт на перекрёстке в Великих Луках просел из-за повреждения коммуникаций

13:21, 10 апреля 2023, ПАИ

10 апреля комиссия обследовала проседание грунта на участке кругового движения на перекрёстке улицы Дьяконова и проспекта Ленина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В результате выявлено повреждение на определенной коммунальной сети, предположительно ливневой. В ближайшее время будут произведены работы по восстановлению участка сети силами подрядной организации.

Работы планируется выполнить, не закрывая движения на перекрёстке, движение транспорта будет ограничено лишь в месте проседания грунта.

Угрозы безопасности движению автотранспорта на других участках перекрёстка, а также движению пешеходов по подземным пешеходным переходам нет. Окончательно причина проседания грунта будет определена при проведении ремонтных работ. Подрядной организации уже дано предписание на устранение повреждения дорожного полотна, меры к выполнению необходимого ремонта подрядчиком уже предпринимаются.