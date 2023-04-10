Палы травы зафиксировали в четырех районах Псковской области

13:34, 10 апреля 2023, ПАИ

Первые в этом году палы сухой травы зарегистрировали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Случи зафиксировали в Великолукском районе, городе Дно, поселках Кунья и Палкино на общей площади 3 гектара.

«При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через несколько лет. Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым парниковый эффект. И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!» - подчеркнули в МЧС.

Специалисты обратили внимание, что травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной, жителей просят позвонить по телефонам 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и подождать приезда пожарных в безопасном месте.

Ранее сообшалось, что пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля.