Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля

20:47, 06 апреля 2023, ПАИ

С 10 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Соответствующее постановление правительства Псковской области подписал губернатор Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что два лесопожарных комплекса поступят в Псковскую область по нацпроекту. Также в регионе обустроят более 300 км минерализованных полос для защиты от пожаров.