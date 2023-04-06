Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля
С 10 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».
Соответствующее постановление правительства Псковской области подписал губернатор Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что два лесопожарных комплекса поступят в Псковскую область по нацпроекту. Также в регионе обустроят более 300 км минерализованных полос для защиты от пожаров.
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