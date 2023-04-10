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Общество

Самыми трудными в Тотальном диктанте стали слова «сызмальства» и «кардинально»

Филологи, проверяющие сданные тексты Тотального диктанта в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове «сызмальства». Об этом пишет РИА Новости.

«Пальма первенства [среди наиболее частых ошибок. — Прим. ред.] в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально». <…> Второе «любимое» слово — это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», — рассказала журналистам руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии Тотального диктанта Марина Шпильман подтвердила, что слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало словом дня.

«Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал «с измальства», «с ызмальства». Был даже вариант «с ъ измальства». Конечно, это варианты «сызмальство», <…> очень много разных вариантов», — уточнила она.

Эксперт отметила, что также много пишущих допустили ошибки в слове «извне». Кто-то даже написал его как «из-в-не». Также делали ошибки в слове «понапрасну» и таких, казалось бы, простых словах, как «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»).

«Также были ошибки в слове «философский». Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через «в» — «филосовский». Еще один момент касается имени собственного — Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то что имя было выведено на слайд», — рассказала Шпильман.

Мандрикова добавила, что экспертов также повеселили варианты написания названий различных животных и птиц. Так, участники акции рябчика часто называли «ряпчек», а барсука писали как «борсук» или «барсюк». Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря).

В целом, по словам экспертов Тотального диктанта, текст для акции в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятерок.

Акция грамотности «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу в различных городах России и мира. На родине акции, в Новосибирске, тексты на проверку сдали почти 4,5 тысячи человек.

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