Школьник из Опочки победил во всероссийском конкурсе «Высший пилотаж»

14:06, 10 апреля 2023, ПАИ

Учащийся Опочецкой школы № 4 стал победителем заключительного этапа всероссийского конкурса «Высший пилотаж» по направлению «Урбанистика: городское планирование». Одиннадцатиклассник Кирилл Архипов разработал проект по благоустройству пешеходной зоны, соединяющей улицу Автозаводскую с выходом к центру города. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Суть исследования заключается в важности не только предпроектного градостроительного анализа, но и в сохранении исторической преемственности территории, учёте ценностей людей, проживающих на ней. Проект, разработанный Кириллом, подтверждает теорию о том, что от неадресных изменений люди часто испытывают стресс, который ведёт к оттоку населения из районов и городов», - говорится в сообщении.

Сохранение ценных образов и трансформация негативных проектов школьник рассмотрел на примере благоустройства пешеходной зоны, соединяющей улицу Автозаводскую с выходом к центру города. Для восточной (болотистой) части района автор предложил устройство пешеходного променада с высадкой растений по принципу дождевых садов, а также представил решения по устройству освещения и зон для отдыха.