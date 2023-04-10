Семинар для гидов провели в Полистовском заповеднике

14:18, 10 апреля 2023, ПАИ

Семинар для работающих и будущих гидов по познавательному туризму прошел в Полистовском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Основной темой семинара стали вопросы интерпретации природного, культурного и исторического наследия. Также участники разбирались, как во время экскурсии преподносить информацию понятно и интересно, как продуктивно поддерживать коммуникацию с туристами, как с помощью интерпретации на маршруте поддержать экологичное поведение экскурсантов.

Экспертом курса выступила тренер Сибирской ассоциации интерпретации природного и культурного наследия (САИ), гид и инструктор активных туров по Байкалу с двадцатилетним стажем Татьяна Старова из города Иркутска.

Семинар состоял из двух частей: в первый день участники работали в аудитории, прослушали презентацию, обменялись мнениями, представили свои проекты в малых группах; во второй день, полностью посвященный практике, слушатели посетили два экскурсионных маршрута. Первый по деревне Гоголево, второй – новый маршрут «Люди и леса».

Семинар собрал представителей различных сфер туризма - сотрудников заповедников и национальных парков из Псковской, Новгородской и Тверской областей, представителей туристических фирм, и сотрудников некоммерческих организаций, жителей деревни Гоголево, которые уже проводят или только готовятся проводить экскурсии для приезжающих туристов.

Проведение семинара стало возможно благодаря проекту «Зеленая экономика», который реализуется в деревнях Гоголево и Цевло при поддержке благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» и центра устойчивого развития Псковской области в партнерстве с Полистовским заповедником.