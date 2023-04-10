Нищий обокрал псковича, угостившего его коньяком

16:33, 10 апреля 2023, ПАИ

50-летнего жителя Пскова осудят за кражу денег с банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что 26 января потерпевший заметил мужчину, который стоял возле магазина и попрошайничал. Пскович пожалел нищего и решил поделиться с ним приобретенной выпивкой. Вместе они направились в соседний двор. Там во время распития коньяка приглашенный нашел на асфальте банковскую карту, принадлежавшую его новому знакомому. Он поднял ее и отправился в магазин, где приобрел товары на общую сумму 2 508 рублей 43 копейки.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета). Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.