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Пскович победил в олимпиаде по истории России и Белоруссии

Студент ПсковГУ Иван Ершов и студентка Университета гражданской защиты МЧС Белоруссии Елизавета Любавская стали победителями Третьей Международной олимпиады Sharing borders, growing closer. Do you know Pskov-Belarusian Borderland? (на английском языке), посвященной итогам Года исторической памяти в Белоруссии и Года культурного наследия народов России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие проходило с 30 марта по 10 апреля в онлайн-формате.

Дипломами второй степени наградили Андрея Васильева (ПсковГУ), Александра Долотова (ПсковГУ), Дарью Козловскую и Егора Горовцова (Гомельский филиал государственного дорожно-строительного колледжа имени Ленинского комсомола Белоруссии УО «Республиканский институт профессионального образования»).

На третье место вышли Софья Скрипилева (ПсковГУ), Карина Ермолаева (ПсковГУ), Мария Кузьмина (ПсковГУ), Дарья Супроненко (Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации).

В олимпиаде приняли участие Белорусский государственный университет транспорта, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, филиал Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа имени Ленинского комсомола Белоруссии УО «Республиканский институт профессионального образования» и Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Студенты вузов отвечали на вопросы, связанные с историей и географией псковско-белорусского пограничья, культурой, наукой, литературой России и Белоруссии. В рамках заданий олимпиады ребята разработали и предложили к реализации совместные студенческие проекты по изучению и сохранению общей культурной и исторической памяти, научно-исследовательские и творческие мероприятия, способствующие единению молодежи и укреплению добрососедских отношений между нашими городами и странами.

Для второго этапа олимпиады участники создали видеоролики на тему The heart of my city as the place of my personal power, в которых они познакомили слушателей со своими городами и продемонстрировали владение иностранным языком.

Мероприятие инициировала и провела кафедра иностранных языков для неязыковых направлений ПсковГУ.

Все участники олимпиады получили сертификаты.

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