Городская спартакиада среди организаций Пскова начнется 15 апреля

15:51, 10 апреля 2023, ПАИ

Городская спартакиада среди организаций и предприятий Пскова стартует уже 15 апреля. В эту субботу пройдут соревнования по мини-футболу - два тайма по 20 минут, сообщил председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов.

По его словам, соревнования пройдут в футбольном манеже «Хет-трик» с 16:00. На данный момент к участию допущено 13 организаций. Василий Демидов также отметил, что участвуют только рабочие и один легионер.

«Федерация будет делать прямую трансляцию соревнований, это очень важно для спорта, чтобы можно было посмотреть на ошибки и спорные моменты», — добавил Василий Демидов.

По его словам, предположительно в мае спортсмены посоревнуются в дартсе и квизе, а в июне пройдут соревнования по компьютерному спорту — интерактивному футболу. За 2 недели до этих событий в группе федерации в соцсети «ВКонтакте» будут указаны даты и время.

Главный судья соревнований - Андрей Поляков. Призеров и участников ждут кубки, медали и грамоты.