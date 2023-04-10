Подготовиться к сдаче нормативов ГТО помогут зрителям «Первого Псковского»

14:53, 10 апреля 2023, ПАИ

Очередной выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 11 апреля в 7:30.

На этот раз он посвящен упражнениям, которые выполняют при сдаче ГТО или дети на уроках физкультуры. Специалисты обратят внимание на распространенные при их выполнении ошибки, что в дальнейшем может привести к травмам. И покажут, как делать упражнения правильно.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.