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Общество

Активнее всего через псковскую границу в Россию ввозят рыбу

За первый квартал Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области проконтролировало ввоз из 47 стран мира более 11,7 тыс. тонн продукции животного происхождения, 31 тыс. тонн кормов и кормовых добавок, 301 млн доз вакцин, 50,2 тыс. литров и 185,4 тонны ветеринарных препаратов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее популярными из ввозимых продовольственных товаров оказались рыба и сырые рыбопродукты – 4,4 тыс. тонн, что по объему в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, молоко и молочная продукция – 3,8 тыс. тонн, мясо и сырые мясопродукты – 2,2 тыс. тонн. Также было ввезено 459,3 тонны готовой продукции и 417,7 тонны сырья животного происхождения.

Количество ввезенных доз вакцин для ветеринарного применения за указанный период этого года выросло почти в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

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