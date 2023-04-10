Военно-учебный центр ПсковГУ продолжает набор кандидатов на обучение

16:25, 10 апреля 2023, ПАИ

Набор кандидатов на обучение в Военно-учебном центре продолжается в ПсковГУ. Прием заявлений и документов продлится до конца апреля, сообщил начальник ВУЦ подполковник Вадим Беда, передает пресс-служба вуза.

Ориентировочно с середины мая для кандидатов будет организовано прохождение военно-врачебной комиссии на базе военкомата. В третьей декаде июня состоится конкурсный отбор - студенты будут сдавать физподготовку и проходить аттестационную комиссию.

«Мы приглашаем студентов ПсковГУ 1-2 курсов. В настоящее время наибольшую активность проявляют учащиеся из Института права, экономики и управления, но мы ждем всех ребят вне зависимости от направления обучения. По результатам конкурса будут отобраны 36 человек. С сентября начнется обучение на должность командиров отделений», — рассказал Вадим Беда.

В вузе отметили, что студенты, которые подали заявления, но не прошли рейтинговый отбор, автоматически смогут претендовать на получение другой специальности – старшего стрелка. Отбор начнется в марте будущего года.

Подать заявление можно в корпусе ВУЦ ПсковГУ по адресу: Крестовское шоссе, 2а.

В пресс-службе подчеркнули, что Псковский государственный университет - первый и единственный на данный момент вуз, который будет готовить специалистов для ВДВ. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов — командиров отделения — 2 года.

Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку, добавили в вузе.

Всего при государственных университетах в России будет создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появятся в Великом Новгороде и Череповце.