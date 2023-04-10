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Возбудитель токсокароза обнаружили у собаки в Пскове

Яйца нематоды Toxocara canis обнаружили в анализах собаки сотрудники отдела ветеринарной диагностики. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной лаборатории.

Возбудитель токсокароза паразитирует в тонком отделе кишечного тракта плотоядных семейства собачьих (собаки, лисицы, песцы и др.). Заражение животных токсокарозом может происходить при проглатывании зрелых яиц с кормом или питьем, при поедании мяса с инкапсулированными личинками токсокар и внутриутробно, когда мигрирующие личинки проникают через плаценту в организм плода.

Фото: Псковская областная лаборатория

Симптомы болезни проявляются нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта (поносы, запоры). Живот у больных животных вздут. Специалисты также отмечают истощение, бледность слизистых оболочек, плохой, иногда извращенный аппетит, рвоту, колики, эпилептические судороги. Особенно сильно страдают щенята в возрасте от 20 дней до 2,5 месяцев, у взрослых животных признаки заболевания стерты или отсутствуют вовсе.

Токсокары опасны для организма человека. В зоне риска маленькие дети. Токсокароз возникает у человека по причине несоблюдения правил гигиены, заражение начинается с попадания яиц токсокар в организм через рот.

В кишечнике из них высвобождаются личинки очень маленького размера, которые легко проникают через ткани в кровоток и мигрируют в мышцы, лёгкие и печень, реже — в головной мозг. Личинки могут проникнуть в глаза, вызывая кровоизлияния в глазном яблоке, воспаление и потерю зрения. Часть паразитов гибнет, но часть остаётся в органах на долгие годы, вызывая аллергию или ложную эпилепсию. Поэтому очень важно каждый раз после общения со своим любимцем мыть руки, особенно перед приемом пищи.

«Согласно статистике в лабораторию с начала года доставили всего три пробы анализов от собак. Из них в одной пробе выявили яйца нематод Toxocara canis, что составляет 33,3% от поступивших проб», - отметили в лаборатории.

Специалисты подчеркнули, что мало кто из владельцев контролирует состояние здоровья своих питомцев. «Люди начинают проводить исследования животных только при подозрении на заболевание или когда проявилась клиника. Поэтому, чтобы была здорова ваша собака, регулярно проводите лабораторные исследования собак на наличие яиц гельминтов, а также ежеквартально осуществляйте профилактическую дегельминтизацию», - обратили внимание в учреждении.

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