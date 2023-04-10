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Спорт

Открытый турнир среди неопытных каратистов прошел в Пскове

Открытый турнир среди неопытных каратистов «Юный мастер» прошел в Пскове 8 апреля. Всего в нем приняли участие более 180 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей. Об этом ПАИ сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антона Потебни

В спортивной федерации подчеркнули, что турнир был особенным, потому что на татами соревновались неопытные спортсмены. «По условиям соревнований стаж занятий карате не должен был превышать двух лет и у спортсмена не должно быть пояса выше уровня 8 кю, если в клубе придерживаются традиционной градации цветных поясов», — говорится в сообщении. 

Антон Потебня отметил, что многие ребята впервые вышли на татами. «Очень приятно видеть столь целеустремленных, мотивированных и талантливых ребят. У всех, безусловно, большое будущее и самые главные победы еще впереди, но мы рады, что свой спортивный путь они начинают именно в нашем виде спорта и именно под руководством наших тренеров», - сказал он. 

В этом году турнир прошел в рамках проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», который реализует Федерация карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области.

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