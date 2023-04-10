«Варварский способ»: в Пушкиногорском районе добывают березовый сок с помощью топора

16:21, 10 апреля 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе добывают березовый сок варварским способом. Там неизвестные воспользовались топором, чтобы срезать кору дерева. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Весной многие любят собирать берёзовый сок. Но как назвать тех людей, которые пытались добыть его таким варварским способом? Может, всё-таки будем любить и беречь красоту нашего края и учить этому детей?» - написал автор поста. Фотографии он сделал в деревне Кириллово.

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«Нужно просверлить отверстие, вставить капельницу, а после замазать отверстие пластилином», - напомнил правильный способ сбора сока участник группы.