Эксперт назвал проблему псковского туризма

16:50, 10 апреля 2023, ПАИ

О нехватке новых автобусов для перевозки туристов в Псковской области заявил директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его словам, это является большой проблемой как для приезжающих в регион туристов, так и для всей туриндустрии области.

«Когда у нас не хватает автобусов, мы вынуждены заказывать их из других регионов. В прошлом году мы брали московские автобусы, в позапрошлом году - из Великого Новгорода. В этом году тоже будем заказывать», - рассказал Егор Лебедев.

Такая проблема, по его словам, вызвана в первую очередь высокой ценой на новые автобусы - она начинается от 10 млн рублей и может достигать 80 млн рублей. Средний автобус в нормальной комплектации стоит порядка 15 млн рублей.