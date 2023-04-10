Псковичам объяснили, как подать заявку на догазификацию

17:21, 10 апреля 2023, ПАИ

Псковичам объяснили, куда обратиться с документами на догазификацию. Ответы на вопросы размещены в группе комитета по тарифам и энергетике в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что догазификация касается только тех населенных пунктов, по территории которых проходят сети газораспределения и есть потребление природного газа населением или другими потребителями.

Также догазификация касается частных домовладений и предусматривает бесплатное доведение газовой трубы до границы участка. В границах участка и внутри дома работы оплачивают собственники. Эти работы может выполнить «Газпром газораспределение Псков». Плата за них рассчитывается по ставкам, которые утверждены комитетом по тарифам и энергетике. Ознакомиться с ними можно на сайте комитета по ссылке.

Подчеркивается, что догазификация носит заявительный характер и при подаче заявления необходимо представить документы о собственности на земельный участок и дом. Заявление подает собственник или человек с доверенностью, оформленной у нотариуса на предоставление права подать документы.

Законодательством установлен обязательный перечень документов, прикладываемых к заявке на догазификацию, к числу которых относятся: правоустанавливающий документ на домовладение; правоустанавливающий документ на земельный участок; ИНН заявителя; СНИЛС заявителя; ситуационный план (это рисунок, фото, скан экрана с публичной карты или Google карты, который дает представление о границах участка и о границах расположения на нем дома).

Документы можно подать через «Госуслуги», многофункциональные центры или по адресу: Рижский проспект, 20. Также можно обратиться в филиалы по месту жительства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с вышеперечисленными документами.