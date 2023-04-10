Более 100 российских военных вернулись из украинского плена
106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Там отметили, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - добавили в ведомстве.
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10 апреля 2023
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