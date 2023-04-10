Более 100 российских военных вернулись из украинского плена

16:46, 10 апреля 2023, ПАИ

106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Там отметили, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - добавили в ведомстве.