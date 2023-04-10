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Общество

Как заполнить платежку на уплату единого налога, разъяснили псковичам

Как правильно заполнить платежные документы на уплату Единого налогового платежа (ЕНП), рассказали псковичам специалисты налоговой службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.  

С 1 января 2023 года изменился порядок перечисления налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Теперь все платежи зачисляются на единый казначейский счет в УФК по Тульской области.  

Использовать интерактивные сервисы «Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин», размещенные на официальном сайте ФНС России, рекомендуют специалисты УФНС России по Псковской области для того, чтобы перечислить Единый налоговый платеж (ЕНП). Реквизиты платежа будут заполнены автоматически.

В «Личном кабинете» или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа, в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа. 

Сформировать платеж также можно в учетной (бухгалтерской) системе. 

Если требуется самостоятельное заполнение платежного документа, необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России. Там же можно и познакомиться с примерами оформления платежных документов. 

Более подробно об этом 11 апреля расскажут заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов. Онлайн-вебинар с их участием начнётся в 11.00. 

Подключиться к вебинару можно по ссылке

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.

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