Какие выплаты на ребенка можно получать вместе с единым пособием, рассказали эксперты
Эксперты Минтруда рассказали, какие выплаты на ребенка можно получать вместе с единым пособием. Об этом сообщил телеграм-канал «Минтруд России».
На ребенка одновременно с единым пособием можно получать:
▪выплату из материнского капитала на ребенка в возрасте до 3 лет;
▪пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей;
▪ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву;
▪ региональные выплаты.
Если детей несколько, а Вы получаете единое пособие на одного ребенка, то на его братьев и сестер можно получать любые другие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет или от 8 до 17 лет.
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10 апреля 2023
Какие выплаты на ребенка можно получать вместе с единым пособием, рассказали эксперты