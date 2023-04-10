Какие выплаты на ребенка можно получать вместе с единым пособием, рассказали эксперты

18:06, 10 апреля 2023, ПАИ

Эксперты Минтруда рассказали, какие выплаты на ребенка можно получать вместе с единым пособием. Об этом сообщил телеграм-канал «Минтруд России».

На ребенка одновременно с единым пособием можно получать:

▪выплату из материнского капитала на ребенка в возрасте до 3 лет;

▪пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей;

▪ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву;

▪ региональные выплаты.

Если детей несколько, а Вы получаете единое пособие на одного ребенка, то на его братьев и сестер можно получать любые другие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет или от 8 до 17 лет.