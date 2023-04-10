Выставка художника-реставратора Ирины Немцевой пройдёт в Пскове

18:30, 10 апреля 2023, ПАИ

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки лауреата всероссийской ярмарки декоративно -прикладного искусства «Ладья», художника-реставратора Ирины Немцевой «Магия лакового искусства», на которой 14 апреля в 17:00 пройдёт демонстрация росписи пасхальных яиц.

Искусство росписи Ирины Немцевой отталкивается от традиции народных промыслов России. Работы художницы выставляются в галереях Москвы и Петербурга, а также находятся в частных коллекциях стран Европы и США.

Выставка будет работать до 1 мая.