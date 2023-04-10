Отчисленные из вузов за рубежом студенты смогут бесплатно обучаться в России

19:02, 10 апреля 2023, ПАИ

Студенты, которые учились в вузах недружественных стран и были отчислены, смогут бесплатно продолжить обучение в российских университетах, сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вступительные испытания для них пройдут в упрощённом порядке. На какой именно курс зачислят студента, определят индивидуально, с учётом его достижений. Учёба будет полностью бесплатной: даже если выбрать коммерческое направление, стоимость компенсирует вуз.

Подробный порядок поступления студентов, отчисленных из иностранных университетов, правительство разработает в течение 10 дней.

Кроме того, в постановлении предусмотрены преимущества для учащихся из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Например, они смогут поступить в вуз без экзаменов, если были победителями или призёрами республиканских олимпиад или членами сборных Украины, участвовавших в международных олимпиадах.