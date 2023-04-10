Житель Локни избил сожительницу и знакомого

19:38, 10 апреля 2023, ПАИ

В посёлке Локня вынесен приговор в отношении местного жителя по факту нанесения побоев своему знакомому и сожительнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Локнянского района.

Прокуратурой Локнянского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя за нанесение побоев своему знакомому и своей сожительнице.

Приговором Бежаницкого районного суда Псковской области он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия).

В суде установлено, что мужчина, имеющий судимость за преступление, совершённое с применением насилия, по мотивам личной неприязни нанёс своему знакомому несколько ударов руками и ногами по телу, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения. В другой раз, находясь в состоянии опьянения, он нанёс не менее трёх ударов рукой по лицу своей сожительнице, причинив ей физическую боль и телесное повреждение.

С учётом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, наличия смягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев с установлением определённых обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.