Псковские студенты колледжа искусств выступили в Могилёве

19:59, 10 апреля 2023, ПАИ

Совместный концерт «Музыкой едины» студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Могилевского государственного колледжа искусств, Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова состоялся в концертном зале Могилёвского государственного колледжа искусств 10 апреля.

Концерт был организован и проведён в рамках реализации договоров между учреждениями образования о международном творческом сотрудничестве.

В программе концерта прозвучали произведения западноевропейских, российских и белорусских композиторов: И. Баха, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Р. Шумана, С. Рахманинова, Н. Метнера, С. Прокофьева, Л. Абелиовича, В. Оловникова.

Концерт прошёл при полном аншлаге. Студенты, преподаватели и представители администрации всех четырёх образовательных учреждений выразили надежду на продолжение творческого сотрудничества между Россией и Беларусью.