ФОТОФАКТ Спиритическая коробка в псковском сквере

20:14, 10 апреля 2023, ПАИ

Спиритическую коробку нашли в псковском сквере на улице Калинина, сообщает группа POSTPSKOV в соцсети «ВКонтакте».

Фотографиями и информацией поделились с руководством группы. Судя по наполнению, это отсылка к роману Евгения Водолазкина «Чагин».

«Источник утверждает, что кто-то накидал на коробку крошек и её обступили голуби. Пришлось даже пройтись влажной салфеткой», — гласит сообщение группы. Руководители группы также утверждают, что сейчас артефакту ничего не угрожает.

«Если это не перформанс, а действительно чья-то забытая работа, то можете забрать её», — подытожили в POSTPSKOV.