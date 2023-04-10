ФОТОФАКТ Спиритическая коробка в псковском сквере
Спиритическую коробку нашли в псковском сквере на улице Калинина, сообщает группа POSTPSKOV в соцсети «ВКонтакте».
Фотографиями и информацией поделились с руководством группы. Судя по наполнению, это отсылка к роману Евгения Водолазкина «Чагин».
«Источник утверждает, что кто-то накидал на коробку крошек и её обступили голуби. Пришлось даже пройтись влажной салфеткой», — гласит сообщение группы. Руководители группы также утверждают, что сейчас артефакту ничего не угрожает.
«Если это не перформанс, а действительно чья-то забытая работа, то можете забрать её», — подытожили в POSTPSKOV.
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