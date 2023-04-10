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Общество

Глава города Николай Козловский вручил первые паспорта юным великолучанам

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В администрации города состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации пятнадцати великолучанам, достигшим возраста четырнадцати лет, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Церемонию провёл глава Великих Лук Николай Козловский.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«Событие стало очень значимым в жизни юношей и девушек, ведь они получили первый взрослый документ — паспорт гражданина великой страны, Российской Федерации. Этот документ с гербом России на обложке в полной мере подтверждает все права, предусмотренные Конституцией нашей страны, и напоминает о гражданских обязанностях — соблюдении законов государства, уважении к истории Отечества, культуре народов России, готовности встать на защиту Родины, если это потребуется», — сказал Николай Козловский.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Глава города поздравил ребят с этим знаменательным событием и выразил надежду, что они станут патриотами России и будут любить свою малую родину — город воинской славы Великие Луки.

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