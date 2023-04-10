Роспатриотцентр откроется в Печорах летом

22:09, 10 апреля 2023, ПАИ

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов вместе с коллегами из Роспатриотцентра, управления молодёжной политики Псковской области и представителями епархии осмотрели ход строительства патриотического центра в Печорах. Об этом Денис сообщил в своём телеграм-канале.

«Этим летом мы запустим наш центр после реконструкции (расширяем площади, улучшаем инфраструктуру, модернизируем оборудование), что позволит принять ещё больше участников и сделать их пребывание ещё комфортнее, а главное — сделать площадку круглогодичным центром компетенций», — уточнил заместитель руководителя.

Также удалось провести рабочее совещание с ректором Псковского государственного университета.