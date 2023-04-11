Берещенье наступило по народному календарю

07:26, 11 апреля 2023, ПАИ

11 апреля, на Берещенье, в России чествовали самое любимое в народе дерево — берёзу. Её называли деревом жизни, здоровья и света, сообщает calend.ru.

С берёзой было связано множество поверий. Заболевшего ребёнка, например, нужно было хлестнуть берёзовым прутиком — и хворь уйдёт. Если воткнуть ветку берёзы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. И представить русскую баню без берёзового веника невозможно.

Почтительное отношение к берёзе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.