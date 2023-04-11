Туманности Лев и Хобот Слона сфотографировали астрономы-любители из Пскова

07:47, 11 апреля 2023, ПАИ

Туманности Лев и Хобот Слона сфотографировали астрономы-любители из Пскова. Небесного льва в созвездии Цефея запечатлел Пётр Митрофанов, хобот - Андрей Алексеев.

«Действительно, чем-то напоминает льва», - подписал свой снимок Петр Митрофанов. Съёмка проводилась в деревне Черняковицы Псковского района в ночь с 9 на 10 апреля.

Туманность Хобот Слона — это яркая часть эмиссионной туманности и молодого звёздного скопления IC 1396 в созвездии Цефея. Объект удалён от Земли на расстояние 2,4 тыс. световых лет. Туманность представляет собой глобулу — плотное скопление межзвёздного газа и пыли.