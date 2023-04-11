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Общество

Михаил Ведерников: Затянувшего строительство ФАПов подрядчика внесли в реестр недобросовестных

Подрядчика, затянувшего сроки сдачи строительства ФАПов, занесли в реестр недобросовестных. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, включение в такой реестр — серьёзная мера, которая исключит для подрядчика возможность участвовать в госзакупках на два года.

«Поэтому ещё раз подчёркиваю: позиция правительства Псковской области в отношении всех недобросовестных подрядчиков остаётся принципиальной и неизменной. Все нарушители получат причитающееся им по закону», — отметил губернатор.

Отметим также, что объекты прошлого года планируются к сдаче до 1 июня, ФАПы этого года — до 1 августа.  На следующей неделе будут заключены контракты, новые подрядчики уже готовы выйти на строительные площадки.

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