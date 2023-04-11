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Общество

Вручать военнообязанным повестки через «Госуслуги» планирует Госдума

Госдума рассмотрит законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, сейчас проект предполагает, что традиционные формы вручения повесток сохранятся, при этом оповещения можно будет дублировать в электронном виде. Военнообязанный сможет получить повестку в личном кабинете, на портале госуслуг, в многофункциональных центрах.

Картаполов уточнил, что многие операции будут проводиться без необходимости присутствия военнообязанного в военкомате, в том числе первичная постановка на учёт. При этом медкомиссия и профессиональный отбор будут проводиться в результате личной явки. Также Картаполов отметил, что все повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, вне зависимости от способа получения документа.

Законопроект также предполагает, что лица, получившие среднее образование, смогут заключать контракт.

Кроме того, инициатива предусматривает и наказание для уклонистов. Проект предлагает ввести ограничение на выезд из страны для уклонистов, также предусмотрено наказание вплоть до лишения возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, отметил Картаполов. При этом граждане сохраняют возможность обжаловать такое решение, в том числе дистанционно.

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