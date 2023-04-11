Для взлома паролей мошенники используют нейросети

00:44, 11 апреля 2023, ПАИ

Нейросети стали использовать для взлома паролей, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Одну из моделей нейросети обучили подбирать пароли. Эксперты отмечают, что PassGAN справляется с 51 % из них менее чем за минуту, а на взлом 71 % уходит всего лишь день.

Эксперты выделяют несколько правил, соблюдение которых позволит защититься от взлома.

Используйте двухфакторную аутентификацию (вторым фактором может быть SMS-код или код, приходящий на адрес электронной почты) везде, где возможно.

Используйте на разных сайтах и в приложениях разные пароли, причём сложные и сгенерированные случайно.

В этом поможет менеджер паролей — специальная программа, которая создаёт устойчивые к взлому пароли, безопасно их хранит и подставляет на сайты, когда нужно на них зайти.