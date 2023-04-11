Михаил Ведерников пообещал должности в правительстве участникам конкурса «Лидеры России»

08:42, 11 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в конкурсе «Лидеры России».

«Объявлен старт одного из самых престижных конкурсов для управленцев – «Лидеры России»! Это конкурс для сильных характером и уверенных руководителей, кто стремится внести максимальный вклад в развитие своей организации, области, страны», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Условия: управленческий опыт от 2 лет и возраст – до 55 лет. Каждый участник получит комплексную оценку своих профессиональных компетенций и рекомендации по развитию навыков. Главный приз – грант в 1 млн рублей на обучение.

«Открою небольшой секрет: мы следим за результатами наших участников и лучшим предлагаем вакансии в правительстве региона. Проходите регистрацию на сайте до 14 мая и участвуйте», - пригласил губернатор.