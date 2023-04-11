Псковичи ожидают дальнейшего падения курса рубля

09:06, 11 апреля 2023, ПАИ

К 1 мая псковичи прогнозируют рост курсов валют на 5%. Народный прогноз курса доллара к 1 мая — 83,61 руб., евро — 91,12 рубля, сообщает сервис SuperJob.

За динамикой курса доллара следят 23% псковичей, евро — 21%. Мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Псковичи в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют.

Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц больше интересуются долларом США. К 1 мая псковичи прогнозируют рост валютных курсов на 5%: 83,61 руб. за доллар и 91,12 руб. за евро.