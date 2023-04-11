О работе над созданием филиала фонда «Защитники Отечества» сообщил Михаил Ведерников

08:57, 11 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил о работе над созданием в регионе филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Вопросы организации филиала обсуждались на рабочем совещании с первым вице-губернатором региона Верой Емельяновой.

«В районах уже подобрано 40 социальных координаторов, которые будут работать с заявителями, семьями военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Поручил в ближайшее время представить кандидатуры на руководящий состав и проработать вопрос размещения регионального филиала фонда», - рассказал губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.

Председателем новой структуры стала Анна Цивилева - глава совета директоров «Колмар груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.

Впервые о планах создать такой фонд Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному Собранию. Президент тогда отметил, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в этом году.

Согласно указу, новая структура нужна «для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей». Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.