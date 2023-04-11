Как спастись от клещевого энцефалита, расскажут в медиацентре ПАИ

12:00, 11 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний, переносимых клещами, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 апреля.

Заметили ли инфекционисты активность клещей? Что делать, если клещ присосался? Как спастись от боррелиоза, клещевого энцефалита, болезни Лайма? Какие исследования можно провести в Псковской инфекционной клинической больнице?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко и заместитель главного врача по диагностической службе ПОИКБ Галина Горбунова.