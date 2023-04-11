Как спастись от клещевого энцефалита, расскажут в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний, переносимых клещами, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 апреля.
Заметили ли инфекционисты активность клещей? Что делать, если клещ присосался? Как спастись от боррелиоза, клещевого энцефалита, болезни Лайма? Какие исследования можно провести в Псковской инфекционной клинической больнице?
На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко и заместитель главного врача по диагностической службе ПОИКБ Галина Горбунова.
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