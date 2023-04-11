Двух бельгийских овчарок приняли на службу в себежскую колонию

10:19, 11 апреля 2023, ПАИ

Две бельгийские овчарки стали новыми сотрудниками исправительной колонии № 3 в Себежском районе. Возраст щенков – 5 месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Красавицы бельгийские овчарки, которым всего 5 месяцев, приехали в Псковскую область, преодолев почти 5 тысяч километров пути. Родились щенки в племенном питомнике ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в конце прошлого года», – написали в пресс-службе ведомства.

Как отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Сергей Чечетов, обе малинуа [разновидность бельгийской овчарки. — Прим. ред.] активные, по характеру уравновешенные, полностью здоровы, имеют хорошую родословную и ветеринарный паспорт. Новые хозяева уже познакомились со своими подопечными, гуляют с ними, кормят и дрессируют.

В настоящее время уже начался полугодовой процесс обучения основам несения службы в учреждениях УИС. После этого еще на три месяца Поделия и Отава отправятся в учебный центр ФСИН России, который находится в подмосковном Фрязево. Сразу после этого собаки смогут полноценно приступить к службе в ИК-3.