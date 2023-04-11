70 тысяч рублей заплатит собственник заброшенного сельхозучастка в Себежском районе

10:02, 11 апреля 2023, ПАИ

Земельный участок сельскохозяйственного назначения с отходами от лесозаготовки обнаружили в Себежском районе сотрудники Управления Россельхознадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки выяснилось, что собственник не выполняет обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации: участок зарастает древесно-кустарниковой растительностью хвойных и лиственных пород высотой до 10-15 м, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Кроме того, на площади 1,6 га произведена вырубка лесных насаждений, в результате которой образовались отходы от лесозаготовительной деятельности высотой до 1,5 метра (ветки, сучья, стволы деревьев, кора).

По данному факту в отношении правообладателя были возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 8.6, ч. 1, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 70 000 рублей.